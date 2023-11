BNDES dá prioridade a setor industrial e desembolso salta a R$ 16 bilhões até setembro

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, vai reforçar nesta sexta-feira o aceno à indústria brasileira ao apresentar o balanço da instituição do terceiro trimestre deste ano. Dados obtidos com exclusividade pela Coluna mostram que o setor obteve o maior aumento porcentual em desembolsos nos primeiros 9 meses de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento foi de 34%, atingindo R$ 16,7 bilhões.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante Foto: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dentro do próprio segmento, outros números serão destacados. O financiamento às exportações das empresas brasileiras cresceu 243% e chegou a R$ 7,2 bilhões. Em julho, o BNDES lançou um pacote para fortalecer o setor. As medidas foram recebidas com entusiasmo na Confederação Nacional da Indústria (CNI).