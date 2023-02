BNDES passa a fazer parte da Febraban

A diretoria da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) aprovou o pedido de adesão do BNDES para integrar a entidade que reúne as maiores instituições financeiras do País. A reunião da diretoria-executiva, formada por vice-presidentes e executivos do setor bancário, deu o sinal verde para a entrada do banco público em reunião na manhã desta quinta (16).

O BNDES é a primeira instituição de fomento a integrar a governança da Febraban - as agências de fomento estão atualmente reunidas na Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). O banco terá representação tanto no conselho diretor, formado pelos presidentes de 18 instituições financeiras, quanto na assembleia de associados, que reúne todos os 115 membros da federação.

A entrada do BNDES deverá ser referendada nas próximas semanas nas demais instâncias de governança interna da Febraban.

A iniciativa de aderir ao grupo dos bancos comerciais é de Aloizio Mercadante, que à frente do BNDES pretende envolver o setor privado em questões de interesse do governo no mercado de crédito.

Uma das primeiras pautas do petista na Febraban é a criação de uma linha crédito para socorrer fornecedores da Americanas, que vivem um estrangulamento de liquidez em meio ao escândalo contábil da gigante do varejo. Embora tenha funding para bancar a operação, o BNDES não opera diretamente com as empresas e, por isso, precisa da capilaridade e do conhecimento de mercado da rede privada.

Outro assunto é a reforma da TLP, a taxa de juros cobrada nas operações do BNDES. Mercadante afirma que a vinculação da taxa aos juros aos títulos NTN-B, do Tesouro Nacional, engessam a instituição, que se vê obrigada a oferecer crédito a custo semelhante a empresas diferentes.

Além disso, o BNDES vem perdendo clientes até para outras instituições públicas, como o BNB, que tem autorização para ofertar crédito a taxas mais baixas do que as de mercado.

Mercadante afirma que não pretende, porém, retornar ao uso de subsídio público para baixar as taxas de juros do BNDES, mas deseja discutir aprimoramentos na TLP com a promessa de não tomar mercado do setor privado, o que no jargão econômico se chama crowding out.

A proposta de reforma da TLP foi entregue por Mercadante ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça (14). Como a mudança demandará a aprovação de um projeto de lei no Congresso, deverá exigir empenho político também da equipe econômica.