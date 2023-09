BNDES vai liberar mais R$ 5,1 bilhões ao agronegócio

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai liberar nesta quarta-feira (30) mais R$ 5,1 bilhões a programas do Plano Safra 2023/2024. Desse valor, R$ 3,4 bilhões serão destinados à agricultura empresarial - sendo R$ 1 bilhão apenas para compra de equipamentos - e R$ 1,7 bilhão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A nova liberação de recursos do BNDES ao agronegócio vem após o governo Lula autorizar instituições financeiras a anteciparem recursos previstos para os próximos trimestres no âmbito do Plano Safra.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Foto: José Cruz/Agência Brasil

“É a maior participação do BNDES na história do plano Safra, tanto para a agricultura comercial, quanto para a agricultura familiar. Todo esse esforço vem acompanhado de um aprimoramento de gestão, em que o BNDES monitora em tempo real das propriedades rurais para que os empréstimos não sejam destinados a áreas de desmatamento irregular”, afirmou à Coluna o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em julho, a Coluna já havia antecipado que o BNDES iria colocar o pé no acelerador nos aportes ao agronegócio. O banco de fomento elevou a R$ 38,4 bilhões o montante disponibilizado ao setor, aumento de 53% em relação ao Plano Safra anterior.