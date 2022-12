Bolsonaristas do PL desafiam integrantes do centrão por comando do partido na Câmara

Após crescer na última eleição, a bancada do PL na Câmara passa por uma disputa entre bolsonaristas e integrantes do centrão para definir quem vai comandar o partido em 2023. O atual líder, Altineu Côrtes (RJ), quer permanecer no cargo, mas enfrenta resistência de Carla Zambelli (SP), Nikolas Ferreira (MG) e Ricardo Salles (SP). Eles defendem a candidatura de General Girão (RN), que mantém discurso golpista contra a eleição.

O grupo alega ser maioria na bancada e quer conversar com Valdemar Costa Neto. Eles também são contra a reeleição de Arthur Lira (PP-AL). Valdemar já assumiu compromisso com Lira.