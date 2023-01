Bolsonaristas faltam à posse de Tarcísio

A posse do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), foi marcada pela ausência dos principais aliados de Jair Bolsonaro. Carla Zambelli (PL-SP) e o filho 02 do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), não apareceram. Os dois foram os deputados federais mais bem votados no Estado entre aqueles eleitos na esteira do bolsonarismo.

São Paulo 01/01/2023 Posse do governador eleito Tarcísio de Freitas no palácio dos Bandeirantes Foto Alex Silva/Estadão

Na chegada à cerimônia, o presidente do Republicanos, partido de Tarcísio, Marcos Pereira, atribuiu, em tom de brincadeira, a ausência de Eduardo a uma viagem. “Ele está no Brasil? Não estava nos Estados Unidos? Deve estar no Catar”, disse à Coluna em alusão à presença do 02 do clã Bolsonaro a um jogo da Copa do Mundo durante protestos de bolsonaristas em frente aos quartéis.