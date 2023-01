Dois ônibus com radicais bolsonaristas que saíram do acampamento de Belo Horizonte na noite de sábado rumo a Brasília não retornaram. O acampamento na capital mineira começou a ser desmontado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) na sexta (6), à revelia do comando da Polícia Militar, que cinco dias antes havia vetado a ação. A liberação para a desocupação veio no sábado, por decisão de Alexandre de Moraes.

Acampamento golpista montado em frente a quartel do Exército é desmontado pela prefeitura. Foto: Guarda Municipal de BH