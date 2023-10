Bolsonaro causa desconforto e racha bancada do agro em reunião em Brasília

A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) nesta terça-feira, 24, causou um racha entre os parlamentares que integram o grupo.

O encontro foi convocado para discutir a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao marco temporal das terras indígenas e o projeto de lei (PL) de pesticidas e invasão zero. Mas, virou um evento bolsonarista, por causa do lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero.

Os primeiros temas chegaram a ser tratados, mas a inversão de foco gerou incômodo em parte dos parlamentares que desejavam avançar nas pautas de interesse do setor, mas passaram por lá e saíram rapidamente evitando, inclusive, fotos com o ex-presidente. A reportagem da Coluna acompanhou o evento dentro da sala de reuniões.

Banner de divulgação do encontro da FPA Foto: Frente Parlamentar Agropecuária

Parlamentares ouvidos reservadamente pela Coluna disseram que a presença de Bolsonaro poderia prejudicar as negociações em curso entre entidades e membros do governo Lula em relação a outros temas de interesse do agronegócio. Os descontentes argumentam que o ex-presidente poderia “contaminar” as discussões.

Tarcísio de Freitas cancelou participação na reunião do agro com Bolsonaro

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não compareceu ao evento da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sua participação estava anunciada no convite formal do almoço. A ausência gerou indagações se seria por algum incômodo pela participação do ex-presidente. Tarcísio estava em Brasília, participou de reuniões com ministros do governo Lula e alegou problemas de agenda. Entre eles o fato de precisar voltar rapidamente a São Paulo para administrar a situação da violência nas escolas, no Estado, por causa do ataque com vítimas ocorrido esta semana.

Zucco e Salles articularam o lançamento da Frente Invasão Zero

A presença de Bolsonaro na reunião foi costurada pelos deputados Coronel Zucco (Republicanos-RS) e Ricardo Salles (PL- SP), que foram, respectivamente, o presidente e o relator da CPI do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Durante a CPI eles defenderam um pacote de invasão zero, mas as propostas não avançaram ainda na Câmara e agora eles lançaram a frente.

Salles tem feito gestos de aproximação com Bolsonaro e busca chancelar apoio à sua candidatura a prefeito de São Paulo no ano que vem. Bolsonaro retribuiu o gesto ao dizer que espera que Salles ‘tenha sucesso’ na corrida eleitoral da capital paulista. “Apesar de o temperamento do Salles ser um pouquinho exaltado de vez em quando. Ainda tenho esperança de que ele terá sucesso em São Paulo”, disse.