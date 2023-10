Bolsonaro e PL alinham discurso em dia de julgamento no TSE

No mesmo dia em que enfrenta mais um julgamento no TSE, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reúne com lideranças do PL, em Brasília. Entre outros assuntos, Bolsonaro e seus aliados vão tentar alinhar qual será o tom da reação aos julgamentos. Vale lembrar que Bolsonaro já está inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

A reunião do PL ocorre toda terça, mas esta será feita sem a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que está em viagem ao exterior. “Mas tudo será combinado com ele”, dizem interlocutores.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). FOTO WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

Ações em julgamento

As três ações contra a chapa de Bolsonaro na eleição de 2022 estão em meio a um pacote de Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) que entraram na pauta do TSE. Os processos contra o ex-presidente envolvem abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação.