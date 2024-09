Bolsonaro frustra campanha de Ramagem no Rio e PL cobra empenho na reta final; veja bastidores

À Coluna do Estadão, o presidente do diretório municipal do PL no Rio, Bruno Bonetti, minimizou a ausência do líder maior da sigla. Afirmou que Bolsonaro participa efetivamente da campanha e que o nome de Ramagem foi escolha pessoal do ex-presidente. Disse entender o volume de demandas da agenda e destacou sua participação na reta final. “Bolsonaro dedicará a última semana da campanha ao Rio, exatamente no momento da decisão do voto”, ressaltou.

Como antecipou a Coluna do Estadão, o ex-presidente estará na capital fluminense em toda a semana do primeiro turno das eleições. A previsão é que se encontre com o postulante carioca entre os dias 3 e 6 de outubro, inclusive acompanhando-o na votação.

Fato é que o cenário apresentado a essa altura da corrida eleitoral está muito distante das estimativas traçadas quando Ramagem foi escolhido para a disputa. Havia, dentro do PL, a leitura de que Bolsonaro tinha uma espécie de “toque de Midas” para as candidaturas, e prova disso era a escolha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo de São Paulo. No entanto, a esperança de Ramagem ser o novo Tarcísio já foi descartada internamente, segundo apurou a Coluna.

O PL vê bolsonaristas se aproximando mais da campanha de Paes, que atrai eleitores da direita, do centro e da esquerda. A chance para Ramagem crescer seria atrelar muito diretamente sua imagem à de Bolsonaro, para reunir os mais conservadores e a ultradireita em torno de sua candidatura. Até agora, porém, ele não conseguiu fazer isso.