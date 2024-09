Bolsonaro grava propaganda eleitoral ao lado de candidatos a prefeito, mas Nunes não está na lista

O ex-presidente Jair Bolsonaro gravará nesta segunda-feira, 16, em Brasília, cenas ao lado de candidatos a prefeito pelo PL, ou com apoio do partido, para o horário eleitoral de rádio e TV. Um dia depois de participar do debate da TV Cultura, marcado pela cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) na direção de Pablo Marçal (PRTB), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre a novo mandato em São Paulo, irá a uma sabatina, participará de uma caminhada e de uma entrevista e não se encontrará com o ex-presidente.

Na lista dos nomes que farão vídeo e áudio com Bolsonaro consta o candidato do PL no Rio, Alexandre Ramagem, que, de acordo com pesquisas, enfrenta muitas dificuldades para superar o favoritismo do prefeito Eduardo Paes (PSD). Embora na semana passada o ex-presidente tenha feito uma chamada surpresa para declarar apoio a Nunes, durante um jantar no Clube Monte Líbano, em São Paulo, integrantes do PL ainda reclamam que a campanha do prefeito sempre tentou escondê-lo. "O marqueteiro de Nunes fez um estudo e entendeu que esse não era o melhor momento para a direita pura vencer em São Paulo porque Lula tinha ganhado de Bolsonaro na capital, em 2022″, disse o deputado Sóstenes Cavalcante (PL), um dos vice-presidentes da Câmara, numa referência a Duda Lima. "Por isso, a explicação era que não dava para colar em Bolsonaro." Procurado pela Coluna, Duda não quis se manifestar.

Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro: uma aliança que ainda não foi ao ar. Foto: Fernando Antunes e Wesley Viana/PL/Divulgação

Apesar de Bolsonaro ainda não ter aparecido na propaganda nem ter feito campanha com o prefeito, as intenções de voto em Nunes cresceram, segundo as últimas pesquisas.

Considerado porta-voz do pastor Silas Malafaia na Câmara e autor do projeto antiaborto por estupro, Sóstenes chama a extrema-direita de “direita pura” e afirma que, se Nunes vencer a eleição, será por ter na chapa um vice indicado por Bolsonaro, o coronel da Polícia Militar Mello Araújo (PL), ex-comandante da Rota.

“Se ele não tivesse esse vice, a direita toda iria para Pablo Marçal”, argumentou o deputado, em alusão ao candidato do PRTB. Questionado se achava que eleitores conheciam o vice, Sóstenes respondeu: “Todos sabem que é de Bolsonaro.”

Marçal levou uma cadeirada de Datena durante o debate da TV Cultura, na noite deste domingo, 15, após acusar o apresentador de assédio sexual, chamá-lo de “arregão”, dizer que ele não era “homem” para enfrentá-lo e perguntar quando ele desistiria da “palhaçada” de sua candidatura.

José Luiz Datena arremassa cadeira contra Pablo Marçal após provocações de influenciador. Foto: Foto: Reprodução/TV Cultura

Adversários de Marçal têm certeza de que o influenciador usa a estratégia de provocar os oponentes com o objetivo de gerar imagens que atraiam eleitores nas redes sociais. Após deixar o debate e se dirigir ao hospital, por exemplo, Marçal publicou uma foto em seu Instagram na qual comparava a cadeirada que levou de Datena à facada sofrida por Bolsonaro, em 2018, e aos atentados contra Donald Trump, que disputa novamente a presidência dos Estados Unidos.

Em queda nas pesquisas, os alvos do influenciador são justamente os bolsonaristas. Mas o ex-presidente, que já esteve próximo de Marçal, voltou a dar estocadas nele. Na sexta-feira, 13, por exemplo, compartilhou um vídeo antigo em que Marçal fazia críticas tanto à igreja católica quanto à evangélica.

Nunes disse em sabatina no Estadão, na semana passada, que “com certeza” fará imagens com Bolsonaro para o programa político. Hoje, o maior cabo eleitoral de Nunes é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também tem ajudado a atacar Marçal e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos.