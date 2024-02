O ex-presidente Jair Bolsonaro reconheceu, em uma reunião com auxiliares em 5 de julho de 2022, que as pesquisas eleitoras estavam corretas. É o que mostra investigação da Polícia Federal. A fala, gravada, consta de um vídeo do encontro, localizado em um computador apreendido na residência de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

“E a gente vê que o Data Folha continua ... é ... mantendo a posição de 45% e, por vezes, falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha, sim. As pesquisas estão exatamente certas”, afirmou o ex-presidente, que publicamente desacreditava as pesquisas de intenção de voto.

Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO