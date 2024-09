Bolsonaro vai dormir na residência oficial de Tarcísio antes de ato contra Moraes na Paulista

A “concentração” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Sete de Setembro na Avenida Paulista, ato em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será no Palácio dos Bandeirantes. A convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro ficará hospedado na sede do Executivo paulista e residência oficial de sexta, 6, para sábado, 7.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai dormir no Palácio dos Bandeirantes de sexta, 6, para sábado, 7. Na foto, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), anfitrião da hospedagem. Foto: Reprodução/Redes Sociais Tarcísio