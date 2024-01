Bolsonaro vai manter distância de Brasília no 8 de janeiro

No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou nos Estados Unidos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Agora, com os holofotes voltados nesta segunda-feira para o ato organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso, no Salão Nobre do Senado, ele ficará de frente para o mar, em Angra dos Reis (RJ), onde passou os últimos dias fazendo manobras de jet ski.

Como mostrou a Coluna, os bolsonaristas acertaram não fazer manifestações de rua, mas há um movimento crescente nas redes sociais para que classifiquem o 8 de janeiro como “Dia do Patriota”.

Os líderes políticos preferem se ater à nota divulgada na semana passada, criticando o uso político do 8 de janeiro pelo governo Lula e pelo Supremo.

O documento, divulgado nesta quinta-feira, 4, afirma que “nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil”, em referência a uma fala do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).