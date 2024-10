Boulos pauta buscas negativas sobre Nunes no Google com pedido a telespectador em debate na TV

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, pautou as buscas sobre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, no debate realizado pela TV Globo na noite desta quinta-feira, 3. Ao pedir que o telespectador pesquisasse o termo “ricardo nunes pcc cunhado” no Google, Boulos fez com que o nome do adversário tivesse um pico de interesse às 23h48 no principal buscador da internet, segundo a ferramenta Google Trends.

PUBLICIDADE O pico de buscas sobre o prefeito superou em pelo menos dez vezes o número de buscas que haviam sido feitas na última semana. As pesquisas relacionadas traziam os termos “marcola”, “marcola pcc”, ricardo nunes cunhado do pcc”, “pablo marçal pcc” e “marcal pcc”, atingindo até mesmo o candidato do PRTB, Pablo Marçal. A estratégia fez referência à reportagem publicada pelo UOL nesta semana que revelou a ligação do chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Siurb) com Marcola, ex-líder do PCC. Pouco antes, Nunes havia se defendido dizendo que o indivíduo mencionado na reportagem é servidor de carreira e entrou na administração pública na década de 1980. A tática de levar a disputa política para o celular de cada espectador se tornou comum nos últimos debates, já tendo sido usada por outros candidatos, como Tabata Amaral, do PSB, que também direcionou buscas negativas sobre Marçal.