Boulos se reúne com padres de São Paulo e leva cotada a vice em primeira ‘caravana’

Em um aceno ao eleitorado mais conservador, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, se reuniu nesta sexta-feira (01) com padres, comerciantes e líderes comunitários de São Mateus, um distrito da capital paulista. Participou do encontro na Zona Leste a deputada federal Juliana Cardoso (PT), cotada para a vice de Boulos na disputa do ano que vem.

O deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Foto: Felipe Rau/Estadão

A ação integra as chamadas “Caravanas de escuta e conversa”, que visitará todas as subprefeituras paulistanas até o final do ano. A passagem por São Mateus é a primeira edição do movimento, que acontecerá às sextas-feiras e sábados.

Para aliados de Boulos, o pré-candidato precisa, de fato, se reunir com religiosos e segmentos mais ao centro, para ampliar seu eleitorado e não chegar às urnas como um suposto “radical de esquerda”. O parlamentar foi líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), e integra a base do governo Lula na Câmara.

Como revelou a Coluna, Boulos já esteve em um almoço reservado com o médico infectologista Jean Gorinchteyn, que foi secretário de Saúde do ex-governador paulista João Doria durante a pandemia de covid-19.

Boulos lidera as pesquisas de intenção de voto e deve ter como seu principal adversário em 2024 o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputará a reeleição com apoio do bolsonarismo. Na prática, a disputa em São Paulo vai reeditar a polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro vivida em 2022, mas agora com aliados. Ontem, o Datafolha mostrou Boulos com 32% das intenções de voto e Nunes, com 24%.

Discussão para vice deve tomar corpo em 2024, dizem aliados

A primeira aposta do PT para acompanhar o deputado na chapa é a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, que é esposa do ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A professora Ana Estela, contudo, tem sinalizado nos bastidores que não pretende concorrer.

Dentro da campanha de Boulos, a discussão sobre a vice é tratada como uma pauta para 2024, para que o foco seja na ampliação do eleitorado. A ideia, no entanto, é que a vaga seja de fato direcionada a uma mulher do PT.

Apesar da resistência de quadros relevantes do partido, como o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), o PT cumpriu o acordo com o PSOL e abriu mão de lançar candidatura própria em São Paulo pela primeira vez. Foi a contrapartida após Boulos retirar sua pré-candidatura ao governo do Estado no ano passado para apoiar Fernando Haddad.

A adesão formal do PT a Lula se deu em evento com a presença de Haddad e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e começa a ser assimilada dentro do partido porque contou com o endosso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No evento de hoje em São Paulo, o presidente do PT paulistano, Laércio Ribeiro, foi outro a marcar presença.

Também participaram os vereadores Toninho Vespoli (PSOL), Silvia Ferraro da Bancada Feminista (PSOL) e Alessandro Guedes (PT), além do deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP).