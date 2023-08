Braço teórico do PT monta estúdio para combater bolsonarismo na internet

A Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT, vai inaugurar em breve um estúdio em suas instalações em São Paulo. A ideia é ampliar a presença no mundo digital, território bastante ocupado por bolsonaristas. “Sem potencializar nossas estruturas não teremos como fazer frente aos avanços da extrema-direita”, disse Alberto Cantalice, integrante da fundação e da direção nacional do PT.

O canal da Perseu Abramo no Youtube tem 53,2 mil inscritos e 2,2 mil vídeos. Presidida por Paulo Okamotto, amigo pessoal do presidente Lula, a entidade tem peso no partido. Foi lá que teve início a construção do programa de governo do PT apresentado nas eleições de 2022, quando Aloizio Mercadante, hoje presidente do BNDES, estava à frente da Fundação.

O presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto. Foto: NILTON FUKUDA | ESTADÃO

Do outro lado do espectro político, a proposta de melhorar a comunicação na internet é semelhante. Como mostrou a Coluna, o PL se prepara para lançar, podcasts próprios com estrutura a ser montada na sede do partido em Brasília. A ideia é criar pelo menos um programa fixo, com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, como âncora, e participações eventuais do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).