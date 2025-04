Brasil terá maior delegação da história em mundial de robótica

O Brasil levará a maior delegação da história à principal competição de robótica do mundo, na próxima semana. Com 18 equipes de seis estados e o Distrito Federal, o time brasileiro terá disputas com alunos de 49 países. O Mundial de Robótica da FIRST será em Houston, nos Estados Unidos, de 16 a 19 de abril.

PUBLICIDADE A delegação brasileira é liderada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), o operador oficial dos torneios de robótica da FIRST no Brasil. A maior parte da equipe competirá na categoria mais avançada, que envolve robôs industriais de até 1,5 metro de altura e projetos sociais que incentivam o acesso à robótica em comunidades. No ano passado, o Brasil conquistou o primeiro e o segundo lugar na modalidade de 9 a 16 anos e levou prêmios em todas as categorias da competição. O País começou a disputar o torneio em 2000.