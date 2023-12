Brasileiro está mais otimista com 2024 porém com um pé atrás no tema emprego

Os brasileiros encerram 2023 com mais otimismo que em 2022. Dados do Radar Febraban obtidos pela Coluna apontam que 59% acreditam que o País vai melhorar em 2024, ou seja, quatro pontos a mais que no ano passado. Porém, a população está com um pé atrás no tema emprego.

O receio de aumento do desemprego cresceu de 31% para 34%. No Centro-Oeste e no Sul a preocupação é maior e atinge 39%. E, pela primeira vez na série do Radar Febraban nos últimos 12 meses, o item emprego e renda aparece como prioridade número um para a atuação do governo federal.

Imagem ilustrativa. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mais do que dobrou o número de menções a emprego e renda. Passou de 15% para 32%, ficando à frente de saúde (26%) e educação (12%). Segurança, inflação e custo de vida, fome e pobreza empatam na sequência.

A pesquisa fez 2 mil entrevistas por telefone, nas cinco regiões do País, no período de 29 de novembro a dois de dezembro, pelo Ipespe. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.