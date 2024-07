Braskem é condenada na Holanda para indenizar vítimas de desastre em Maceió

O Tribunal Distrital de Roterdã, na Holanda, condenou a Braskem a indenizar vítimas do afundamento de solo de bairros em Maceió, provocados pela mineração de sal-gema. A justiça holandesa concluiu que a petroquímica é responsável pelo desastre socioambiental e não considerou outras subsidiárias responsáveis. O valor da indenização ainda será definido. As partes agora devem chegar a um acordo para o pagamento. Em nota a Braskem disse que tem direito de recorrer da decisão. Informou também que os nove autores da ação já receberam proposta de compensação financeira no âmbito do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação.

Nove moradores da capital alagoana, que moravam em locais afetados pela tragédia, entraram em 2020 com a ação na Holanda, onde a petroquímica possui algumas de suas subsidiárias. “A decisão é um forte lembrete para as multinacionais de que, não importa onde operem, não podem prejudicar as vidas e meios de subsistência das comunidades locais impunemente”, afirmou Tom Goodhead, CEO do Pogust Goodhead, escritório de advocacia que representa as vítimas brasileiras na Holanda.

Autores de ação contra a Braskem na Holanda, durante manifestação este ano Foto: Divulgação/Pogust Goodhead

Relembre o caso

Em fevereiro e março de 2018, terremotos e fortes chuvas atingiram a área onde a Braskem fazia a exploração de sal-gema em Maceió. O desastre abriu crateras, afundou bairros e obrigou mais de 55 mil pessoas a deixarem suas casas. Em novembro de 2023, mais 5 tremores de terra ocorreram na região próxima da lagoa Mundaú, resultando numa cratera de quase 80m de comprimento. Além dos prejuízos com os imóveis e a perda de fontes de renda, as vítimas sofreram impactos na saúde física e mental

Imagem do rompimento na mina 18 da Braskem. Lagoa Mundau, no bairro do Mutange, Maceió Foto: THIAGO SAMPAIO -AG.ALAGOAS

Confira a íntegra da nota da Braskem

PUBLICIDADE A Braskem tomou conhecimento da decisão da Justiça holandesa, que concluiu pela inexistência de conexão entre as subsidiárias da companhia naquele país e o evento de subsidência em Maceió. A Corte holandesa também definiu que os nove autores da ação de indenização individual têm direito à compensação financeira. A decisão não atribuiu valor de indenização aos autores e é passível de recurso. A empresa reforça que, por meio do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF), 99,9% das propostas de indenização previstas foram apresentadas e 96,3% já foram pagas, totalizando um valor superior a R$ 4 bilhões. Os nove autores da ação já receberam proposta de compensação financeira no âmbito do programa.

A Braskem reafirma seu compromisso com a segurança das pessoas e com a conclusão das indenizações no menor tempo possível, bem como com o desenvolvimento de medidas para mitigar, reparar ou compensar os efeitos da subsidência, conforme acordado e homologado pelas autoridades brasileiras. Para essas ações, a Braskem tem provisionados R$ 15,5 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões já foram desembolsados. Essas são prioridades da empresa e, por isso, continuará desenvolvendo seu trabalho, de forma diligente, em Maceió.