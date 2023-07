Brecha na reforma tributária pode impedir tributação de embarcações de luxo

A taxação de embarcações de luxo pode não ser efetiva na reforma tributária, uma das matérias prioritárias para o governo Lula em tramitação no Congresso. Os integrantes da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) se debruçaram no texto, ontem à noite, e encontraram brechas na redação atual da proposta.

Lancha de luxo Foto: Divulgação

De acordo com a entidade, a exceção apresentada para lanchas usadas na pesca artesanal e de subsistência pode impedir a cobrança dos devidos impostos. Esse dispositivo visa proteger e apoiar a pequena indústria pesqueira, mas poderia abrir espaço para a utilização indevida do benefício. Dessa forma, embarcações seriam usadas com fins de lazer ao invés de atividades de pesca legítimas.

“Essas brechas podem anular o esforço do governo de buscar justiça fiscal e de aumentar a receita devido ao potencial desvio de finalidade”, alerta o presidente da Unafisco, Mauro Silva

A Associação ressalta que faltam critérios técnicos para garantir uma fiscalização efetiva e diz que isso pode gerar eventuais fraudes no desvio de finalidade dessas embarcações.

A entidade vê pressões dos proprietários das lanchas para gerar a manobra fiscal.

“A evidente falta de critério e de elementos técnicos, tributários, sociais e macroeconômicas da proposta terá como resultado a manutenção desse escandaloso privilégio fiscal, principalmente quando o tratamento não é igual na aquisição de veículos terrestres”.

Mauro Silva também reclama de falta de isonomia em relação aos trabalhadores com veículos terrestres. “Se se vai dar imunidade para embarcações de trabalho, o que é justo, deve ser concedida imunidade tributária similar para o IPVA de motos e carros com a mesma função”, avaliou.