Briga no União pode reduzir número de mulheres na Esplanada

A articulação para mudar ministros indicados pelo União Brasil pode reduzir ainda mais o número de mulheres no primeiro escalão do governo. A cúpula do partido alega ter dificuldade para encontrar uma substituta para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que quer deixar a legenda.

O favorito para assumir uma vaga na Esplanada pelo União é o deputado Celso Sabino (PA).

A ministra Daniela Carneiro, do União, quer autorização judicial para mudar para o Republicanos. Foto: EFE/Victor Lerena - 04/03/2023

O União considera que a maior parte das suas deputadas não é alinhada ao governo. É o caso de Yandra Moura, filha de André Moura, ex-líder do governo Michel Temer. Outros nomes seriam inviáveis, como Danielle Cunha, filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, e Rosângela Moro, mulher do senador Sergio Moro.

A cúpula do União Brasil diz que, mesmo se mudar os ministros, como Lula sugeriu em conversa com Elmar Nascimento (BA), ainda deve manter postura “independente”. A diferença é que promete entregar mais votos em plenário.