Briga por nome de aeroporto na Bahia resgata embate político do PT e do extinto PFL

Deputados da base do Governo Lula aproveitaram as comemorações do bicentenário da Independência da Bahia, esta semana, para resgatar uma disputa política sobre a mudança do nome do aeroporto de Salvador.

A pauta remete a uma briga que se arrasta há anos, envolvendo o PT e o extinto PFL de Antônio Carlos Magalhães, ACM, e foi revivida esta semana no Congresso.

O senador Jaques Wagner presidiu a sessão solene do bicentenário da independência da Bahia; foi ele o responsável por derrubar a hegemonia de ACM no Estado ao vencer a disputa pelo governo, em 2006 Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em discurso no plenário, a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) disse que a troca na celebração de 200 anos faz muito sentido e é necessária. O deputado Joseildo Ramos (PT-BA), autor do projeto mais recente sobre o tema, apresentado neste ano, disse que não se conforma “diante da não mudança”.

No desfile do 2 de julho no domingo passado, o PSB desfilou com uma faixa do PL 3223/2023, que pede a alteração do nome do aeroporto em uma caminhada da Lapinha até o Pelourinho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia.

Histórico - Um ano após a morte de Luís Eduardo Magalhães, filho de ACM, em 1998, o Senado aprovou a mudança do nome do aeroporto 2 de julho — data da emancipação baiana, em 1823 — para Luís Eduardo Magalhães.

Pelo menos desde 2001, parlamentares apresentam projeto de lei para que o aeroporto internacional volte a celebrar a data da independência do Estado.

Em 2019, sob gestão da concessionária Vinci Airports, o terminal passou a se chamar Salvador Bahia Airport. A Vinci Airports tem a concessão do terminal até 2047.