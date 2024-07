Brito e Elmar escolhem interlocutores para atrair apoio da oposição na disputa à sucessão de Lira

Nos bastidores, Brito escalou o deputado Reinhold Stephanes Júnior (PSD-PR) para dialogar com o campo mais bolsonarista da Câmara. Apontado como preferido do Planalto, Brito já abriu diálogo diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como mostrou a Coluna do Estadão, para mostrar que é governista em qualquer que seja o governo e que o ajudou muito na gestão passada.

Elmar Nascimento, por sua vez, tem o apoio do deputado Rodrigo Valadares (União-SE) para aproximá-lo dos oposicionistas. O deputado do União Brasil tem desafio também de agradar a base governista, que mantém receio em entregar o comando da Casa a alguém tão ligado ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que internamente nutriria preferência por ele.

Brito e Elmar buscam viabilizar os nomes com o maior leque possível de correntes políticas, antes de Lira anunciar formalmente seu candidato, o que é esperado para agosto. Lira deixou claro que, antes disso, apresentará o nome para crivo do Palácio do Planalto e que não vai indicar alguém que tenha a rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.