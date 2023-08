Bruno Dantas lança livro sobre nova estratégia do TCU para alavancar investimentos no País

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, lança nesta terça-feira, 29, às 19 horas, um livro sobre mediação na administração pública, uma estratégia que tem sido adotada pela Corte, por exemplo, na relação entre governo e concessionárias, e permitido mais investimentos privados no País.

No título “Consensualismo, eficiência e pluralismo administrativo: um estudo sobre a adoção da mediação pelo TCU”, publicado pela Editora Fórum, Bruno Dantas defende que “a mediação na Administração Pública vem, mediante o concerto de interesses entre o setor público e privado, aproximando a Administração do administrado”. De acordo com o ministro, a nova visão da Corte otimiza contratos que estavam defasados.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, por exemplo, tem apostado na revisão de contratos de licitação - possibilidade aberta pelo TCU - como forma de gerar R$ 80 bilhões em investimentos em todo o País.

O presidente do TCU, Bruno Dantas Foto: Gabriela Biló/Estadão

Bruno Dantas é um quadro próximo do Senado, sede do lançamento do novo livro e de sua primeira publicação, há 15 anos. Ele é citado como um possível indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga que será aberta em setembro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.