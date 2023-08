Cacique Yawanawá será porta-voz da causa indígena no exterior

O cacique Iskukua Yawanawá, da terra indígena Rio Gregório, no Acre, um dos principais porta-vozes da causa indígena no exterior, está confirmado no TEDx Amazônia 2023, que acontece em novembro em Manaus.

Entre os palestrantes estarão Vanda Witoto, ativista de empreendedorismo feminino indígena e o sertanista Txai Macedo, que trabalhou na demarcação de mais de 30 territórios indígenas. A ideia é reforçar a presença de lideranças dos povos tradicionais entre os palestrantes.

Cacique Iskukua Yawanawá Foto: Camila Coutinho/Instagram Isku Kua

Cada um, ao seu modo, vai defender a mesma causa: a urgência de geração de renda para as populações locais como alternativa para preservar a floresta, hoje uma área com forte presença do narcotráfico.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, comemora a oportunidade de chamar atenção para as ações necessárias para o desenvolvimento da região. “A floresta não continuará de pé em cima da pobreza de quem vive nela”, ressaltou o anfitrião do evento.