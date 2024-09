Cadeirada tirou Bolsonaro do muro, mas ‘camisa 10′ segue no banco da campanha de Nunes, diz aliado

A avaliação é que o episódio e o consequente resultado dos levantamentos também tiraram Bolsonaro do muro. Ou seja, se em algum momento flertou com a campanha do ex-coach, agora não há movimento pendular nesse sentido. Entretanto, ele continuará no banco dos apoiadores de Nunes, pois, limitar a participação do líder bolsonarista é, agora, a estratégia do grupo do emedebista.

O instituto Datafolha mostrou nesta quinta, 19, que Nunes manteve sua vantagem de oito pontos porcentuais ante o empresário no cenário estimulado de 1º turno. A Coluna também apurou que outro ponto importante para evitar a aparição do ex-mandatário na campanha do prefeito tem como base o levantamento da Quaest, divulgado na quarta, 18. O ex-coach recuou oito pontos porcentuais entre eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022 no período de uma semana.

Na pesquisa divulgada na semana anterior, o candidato do PRTB tinha 50% de intenção de voto dentro desse grupo, caindo para 42% nesta semana. Nunes segue atrás, mas passou de 32% para 35% em sete dias. A avaliação interna do partido é que essa movimentação é “muito positiva” para o emedebista.

Apesar de manter Bolsonaro no banco de reserva, caso haja alguma emergência que a campanha considere necessário acioná-lo, Nunes tem feito discursos mais alinhados à direita. Numa das declarações recentes, por exemplo, defendeu o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se for provado que o magistrado cometeu abusos.