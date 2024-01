Caiado assume Consórcio Brasil Central e quer união de governadores na política de tolerância zero

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), assume nesta terça-feira, 23, a presidência do Consórcio Brasil Central, que reúne gestores de unidades da Federação do Centro-Oeste, além de Tocantins, Maranhão e Rondônia. Caiado vai pedir a união de governadores para o avanço da política de segurança zero nos estados e vê nesta pauta uma possibilidade de alavancar seu desejo de concorrer ao Planalto em 2026.

A área da segurança é um dos maiores focos de insatisfação do eleitorado com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é justamente neste tema que o governador goiano surfa em popularidade. Hoje Ronaldo Caiado é o governador mais bem avaliado do País, com 72% de aprovação, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada em dezembro. "Sei como recebi o Estado e sei como é ter tolerância zero e segurança plena. A população também. Em áreas do entorno, por exemplo, onde havia maior criminalidade, entramos com a política de tolerância zero e fui reeleito com mais de 70% dos votos em algumas dessas cidades", relatou à Coluna do Estadão.

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) Foto: Wilton Junior/Estadão

Caiado disse que a polícia em Goiás é totalmente integrada e tem, inclusive, centro de inteligência das polícias estaduais dentro da unidade da Polícia Federal. “Também não há fronteira para as polícias entre os estados que fazem divisa com Goiás”, orientou.

As suas conversas vão além. Caiado disse à Coluna que já falou sobre o tema com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. “Precisamos de unidade entre nós”, defendeu. Por enquanto, porém, não prevê nenhum pedido de reunião com o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pois prefere avançar primeiro na articulação com os governadores.

Nessa segunda, 22, em entrevista à Coluna do Estadão, o governador Tarcísio de Freitas invocou o sucesso de popularidade de Caiado para justificar o endurecimento das ações policiais em São Paulo.

“A população quer uma política mais dura. Não aguenta mais bandidagem. Veja o Caiado (Ronaldo Caiado, governador de Goiás). A política de tolerância zero de lá fez dele o governador mais bem avaliado do Brasil”, afirmou à Coluna do Estadão. Na pesquisa AtlasIntel, o governado paulista aparece em 10º lugar, com 57% de aprovação.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Curiosamente, os dois governadores - Tarcísio e Caiado - têm os nomes cotados para a corrida presidencial de 2026. O governador de Goiás deixa clara a intenção de disputar o Planalto. Já Tarcísio fala em tentar a reeleição.