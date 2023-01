Caiado também vê omissão na Segurança do DF

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, considera que houve “omissão e falta de precaução” por parte da área de segurança do Distrito Federal diante de ataques terroristas na sede dos Três Poderes, em Brasília, ontem. Caiado colocou de sobreaviso parte do batalhão de choque do Estado na cidade de Valparaíso, que fica na divisa entre Goiás e DF, mas considera que o apoio não será mais necessário.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (GO).

“Ficou claro que o problema não foi a ausência de policiais, e sim uma omissão e falta de precaução ao que aconteceu”, declarou Caiado à Coluna.

Ele considera que após ser decretada a intervenção federal no DF ficou claro que as forças policiais existentes, tanto a nacional como a de Brasília, “se mostraram suficientes para conter os ataques”.

Caiado estava de licença médica até o dia 20, mas antecipou o retorno para hoje para participar de reuniões sobre a crise. Ele terá conversas ao longo do dia com integrantes do Executivo e Legislativo. Entre os encontros, Caiado estará na reunião de Lula com governadores.