Câmara monta estratégia para emparedar governo sobre reforma administrativa

Lideranças partidárias da Câmara articulam uma forma de “emparedar” o governo Lula sobre a reforma administrativa. Em movimento encabeçado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputados protocolaram um requerimento de urgência para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), marcar uma Comissão Geral sobre a reforma administrativa. O texto precisa ser aprovado em plenário por maioria simples e deve entrar na pauta da próxima sessão da Câmara.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, que será pressionado a marcar uma Comissão Geral sobre a reforma administrativa. Foto: FOTO: MARINA RAMOS/AGÊNCIA CÂMARA

A Comissão Geral é uma audiência em plenário, aberta a todos os parlamentares. Para os deputados que endossam o movimento, como o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), o governo precisa apresentar sua proposta para a reforma administrativa. Na Comissão Geral, a ideia é reunir especialistas e ministros do governo para dar andamento ao debate.

A avaliação nos bastidores da Câmara é que o governo tem protelado o debate da reforma administrativa porque é ideologicamente contrário à ideia. Em 2021, uma proposta de mudança no “RH do Estado” foi aprovada em Comissão Especial da Câmara, mas o Palácio do Planalto rejeita o texto.

Em setembro, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou em entrevista ao Estadão que a reforma administrativa seria “fatiada” em diversas medidas, sem viés de redução do Estado. O assunto, porém, não avançou.