Campanha de Elmar pela presidência da Câmara contraria União Brasil na escolha de comissões

As concessões feitas pelo deputado Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara, irritaram muitos de seus colegas de partido. Não foram poucos os que atribuíram a Elmar a “culpa” pelo fato de o União ter perdido o comando de comissões importantes, como a da Segurança Pública, que acabou nas mãos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até mesmo correligionários do líder do União Brasil dizem que todos os seus movimentos têm sido para apenas para obter apoio à sua pré-candidatura como sucessor do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A eleição que escolherá o novo comando do Congresso ocorrerá somente em fevereiro de 2025, mas a campanha está a todo vapor. E, embora Elmar esteja bem cotado na corrida, Lira não quer tratar desse assunto agora para que seu café não fique frio antes da hora.

O deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, tenta conquistar apoio para ser candidato à cadeira de Arthur Lira na presidência da Câmara. Foto: Wilton Junior/Estadão. Foto: Wilton Junior/Estadão

“Precisamos respeitar o presidente da Câmara, que tem o poder da caneta sobre a pauta”, disse o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), que ficou com o comando da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. “Quem botar a cara agora nessa disputa vai sofrer e, além disso, esvaziar o Arthur, nossa maior liderança aqui dentro.”

Além de presidir o colegiado que trata do desenvolvimento Econômico, o União Brasil ficou com outras duas comissões: Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e Defesa do Consumidor.

No diagnóstico de deputados do partido, porém, o União Brasil poderia ter conquistado cadeiras mais vistosas, como a de Relações Exteriores – cedida ao PSDB –, sem contar a de Segurança Pública, presidida agora por Alberto Fraga (PL-DF). Elmar não endossa esse raciocínio e nega que esteja em campanha antecipada.