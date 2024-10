Campanha de Nunes lista três fatores para ‘não subir no salto’ com resultados das pesquisas

Um exemplo da tentativa de conter a euforia pôde ser vista, na quinta-feira, 24. Logo após a divulgação do Datafolha. O levantamento mostrou Nunes com 49% das intenções de voto e o adversário Guilherme Boulos (PSOL) com 35%. No cenário apenas com os votos válidos, ou seja, descartando brancos, nulos e indecisos, Nunes marcou 58% e Boulos, 42% das intenções de voto. A campanha do prefeito soltou nota afirmando que via o resultado “com serenidade e humildade”.

Nos bastidores, a margem tão ampla entre os dois adversários, mesmo com a redução de quatro pontos neste levantamento, nunca foi considerada como factível na campanha de Nunes.