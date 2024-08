Campanha de Nunes se rende à ‘teoria do Chacrinha’ e reforça time de comunicação

Basicamente há três reclamações entre os aliados: o desempenho de Nunes em sabatina em julho foi ruim; ele não teria noção do que é uma campanha contra Boulos em relação à oratória; e continua desconhecido de grande parte do eleitorado.

Como mostrou a Coluna do Estadão, fazia tempo que integrantes do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, apresentava queixas e a necessidade de reforço da equipe era medida considerada imediata. Não entrou no radar a hipótese de mudança de marqueteiro. Duda Lima é nome de confiança do PL e está alinhado com o prefeito.