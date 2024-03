Campos Neto entra de vez na articulação pela PEC da autonomia financeira do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrou de vez na articulação política pela aprovação da PEC da autonomia financeira do BC. Ele e três diretores do banco se reuniram na manhã desta terça-feira com o relator do projeto, senador Plínio Valério (PSDB-AM).

Segundo Valério, Campos Neto disse que também vai procurar os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Dani Alcolumbre (União Brasil-AP) para tratar da proposta de emenda à Constituição. Com isso, espera fazer a ponte para dialogar com o governo Lula sobre a proposta, já que ninguém do Executivo procurou o relator até o momento.

Lula e Roberto Campos Neto Foto: AFP e Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE O relator disse que Campos Neto fez uma apresentação sobre as vantagens da autonomia. Ressaltou que a independência orçamentária permitirá ao órgão avançar em seu processo de modernização e até falou em novidades no Pix, como implantar operações via cartão de crédito. Uma das preocupações do presidente do BC é desfazer uma “leitura equivocada” de que a autonomia irá inchar salários e cargos no banco. Na conversa, ele lamentou, por exemplo, o número reduzido de trabalhadores para a operação do Pix. Seriam apenas 40, enquanto a plataforma teria uma necessidade de 80 técnicos. O relator informou a Campos Neto e os diretores que no seu parecer vai manter as atuais atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN). A estabilidade dos servidores também estará garantida. E a fiscalização da autarquia ficará com o Senado.

Plínio Valério disse ainda que, por sugestão de Pacheco, deve se reunir com dois ex-presidentes do BC - Armínio Fraga (1999-2002) e Henrique Meirelles (2003-2010) - para entender as vantagens da autonomia financeira da instituição.