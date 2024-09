Candidato apoiado por Bolsonaro em São José do Rio Preto acumula R$ 13 mil em dívidas de IPTU

O imóvel no nome de Fábio Candido também aparece no departamento de dívida ativa da Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Preto. “Devedor perante à Fazenda Municipal, referente a débitos administrados junto ao Cadastro Municipal Imobiliário”, diz o documento obtido pela Coluna. Depois da publicação do texto, Candido informou à Coluna que os valores foram pagos e apresentou comprovante de que não tem mais débitos imobiliários no sistema da prefeitura.

“Desde 2021, o gerenciamento de pagamentos de impostos foi delegado e provavelmente incorreu um erro de comunicação. Os valores foram atualizados e pagos”, disse o candidato em nota. Indagada se o sistema estaria desatualizado, a Prefeitura de São José do Rio Preto não respondeu.

Candido é o nome apoiado por Jair Bolsonaro (PL) nestas eleições no município. No dia 21 de agosto, o ex-presidente participou, inclusive, de uma motociata com o coronel na cidade. Também estavam presentes no ato os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL) e Ricardo Salles (Novo) e o coronel Mello Araújo (PL), candidato a vice-prefeito de São Paulo de Ricardo Nunes (MDB).