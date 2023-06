Candidato de Dilma é o menos votado em lista da OAB para o STJ

Candidato apoiado pela ex-presidente Dilma Rousseff para assumir a vaga da OAB no STJ, Flávio Caetano obteve apenas dois votos da Corte dentre todos os nomes que figuravam na lista sêxtupla. Na campanha, o jurista se vendeu como aquele mais alinhado com a agenda dos direitos das mulheres, embora houvesse uma advogada feminista na disputa. Para isso, se valeu do apoio de Dilma e da ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina.

Flávio Caetano, advogado de Dilma Rousseff, durante debate realizado na PUC-SP. Foto: FOTO: JF DIORIO/ESTADÃO

A estratégia o transformou em saco de pancadas de advogados ligados à esquerda, que o acusaram de tentar ocupar o espaço de Daniela Teixeira, integrante do grupo Prerrogativas, e a mais votada da lista.