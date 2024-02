Candidatura do MDB à presidência da Câmara pode ruir bloco parlamentar

Os candidatos do PSD e Republicanos são Antônio Brito (BA) e Marcos Pereira (SP). Mas eles conseguiram estabelecer um entendimento para manter a harmonia no bloco, mesmo com as duas candidaturas.

A reclamação nos partidos é que o MDB, ao decidir lançar um nome sem construir um entendimento com os demais integrantes do bloco, bagunçou o equilíbrio e vai atrapalhar o funcionamento do grupo. Ao formarem um bloco, os partidos atuam em conjunto, negociam espaços em comissões e respondem à mesma orientação em plenário.