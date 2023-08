Casa Civil e equipe de Padilha disputam espaço no Planalto

Tensões entre a Casa Civil e a Secretaria de Relações Institucionais são comuns na história política brasileira, e se notabilizaram em governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na primeira gestão petista, os ex-ministros José Dirceu (Casa Civil) e Aldo Rebelo (Coordenação Política, hoje SRI) se engalfinhavam nos bastidores. A briga por espaço neste terceiro governo Lula, porém, é também por espaço físico: servidores da articulação política, ministério comandado por Alexandre Padilha, têm se queixado sobre a “estrutura inchada” da Casa Civil.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Foto: WILTON JUNIOR

O comentário nos corredores da Secretaria de Relações Institucionais é que não há salas disponíveis para tantos atendimentos a parlamentares, prefeitos e governadores, enquanto “burocratas da Casa Civil” ocupam amplos espaços. Os dois ministérios estão instalados no quarto andar do Palácio do Planalto, assim como a Secretaria-Geral da Presidência, comandada por Márcio Macêdo. A zeladoria do Planalto é atribuição da Casa Civil.

Em nota, a Casa Civil, comandada por Rui Costa, evita responder se tem ou não uma estrutura inchada. “Os espaços de trabalho no Palácio do Planalto são dimensionados de acordo com o tamanho das equipes de cada ministério. Além disso, a definição de como estes espaços serão utilizados cabe a cada pasta”, afirma o ministério.

A Secretaria de Relações Institucionais preferiu não comentar.