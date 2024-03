Caso Marielle: PSOL apresenta PEC para facilitar federalização de investigações sobre milícia

Atualmente, só podem ser federalizadas investigações sobre grave violação de direitos humanos. Pela proposta, a Procuradoria-Geral da República (PGR) poderá pedir o deslocamento de competência de casos de organizações paramilitares que tenham participação de agentes do Estado em qualquer etapa da investigação, sem necessariamente haver comprovação de inércia das forças de segurança estaduais. O pedido de deslocamento de competência é feito pela PGR e precisa ser aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em 2019, ao se despedir da PGR, a ex-procuradora Raquel Dodge solicitou a federalização do inquérito do assassinato de Marielle Franco sob alegação de “ineficiência” na apuração pela esfera estadual. Ela alegou que o caso envolvia grave violação de direitos humanos. O STJ, porém, negou por unanimidade o pedido, ao considerar que não foram apresentados motivos consistentes para a transferência do caso.

“A execução política de Marielle evidencia uma relação promíscua entre crime e política. A milícia governa o Rio de Janeiro hoje, dominando quase 60% do território da capital. Enfrentar as milícias é uma urgência da democracia. E isso passa por garantir independência na investigação dos crimes de milicianos”, afirma a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) à Coluna do Estadão. Ela é autora da proposta, junto com os correligionários Pastor Henrique Vieira (RJ), Tarcísio Motta (SP) e Chico Alencar (RJ).