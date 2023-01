Celso Amorim deve assumir cargo no Planalto

O ex-chanceler Celso Amorim terá um cargo no Palácio do Planalto, como assessor especial em assuntos internacionais. As escolhas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a cúpula do Itamaraty refletem a influência de Amorim.

Celso Amorim. Foto: REUTERS/Adriano Machado Foto: REUTERS