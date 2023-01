Chanceler do primeiro governo de Lula, Celso Amorim diz que o Brasil vai retomar as relações com a Venezuela sem fazer condenações explícitas ao regime político do país vizinho. “O Brasil não vai dar lições a ninguém. A gente vai favorecer a democracia pelo exemplo e pelo diálogo, como sempre fizemos.”

O ex-chanceler do Brasil Celso Amorim.