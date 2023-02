Líderes sindicais abriram diálogo com entidades patronais sobre mudar as leis trabalhistas. Dizem já ter o aval da Anfavea, representante da indústria automobilística, e da Febraban, que reúne os bancos, para uma proposta de financiamento dos sindicatos, mas sem reeditar o imposto sindical. A ideia é que as categorias aprovem em convenção se querem contribuir ou não.