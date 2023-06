Centrais Sindicais se aproximam de acordo com aplicativos por contribuição previdenciária

Apesar do ambiente hostil no Congresso e de derrotas na Justiça, as centrais sindicais nutrem esperança de um acordo sobre a regulação do trabalho por aplicativos. Representantes das plataformas sinalizaram que aceitam contribuir para a previdência social dos colaboradores, uma das propostas já apresentadas por sindicalistas ao ministro Luiz Marinho (Trabalho).

Entregador do aplicativo iFood usa mascara em bicicleta na Av. Paulista em meio a crise de pandemia do novo coronavirus (Covid-19). Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

O modelo da contribuição ainda precisa ser discutido. As plataformas defendem um percentual sobre os ganhos a ser pago pelos empregadores e pelos colaboradores ao INSS. O governo tenta mediar a questão. Haverá uma reunião tripartite nesta segunda-feira (5).

O otimismo das centrais sindicais diminui quando se discute as próximas etapas. O sentimento é de que o que for acordado terá de passar depois pelo Congresso, cuja maioria tem perfil liberal.