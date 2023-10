Centrão faz nova ‘fritura’ de Fávaro na discussão sobre Fiagro no projeto das offshores

Integrantes do Centrão que não tiram o olho da cadeira do ministro da Agricultura aproveitam as discussões sobre o projeto de taxação das offshores para promover uma nova fritura de Carlos Fávaro (PSD-PR). O imbróglio envolve o Fiagros, que é o fundo de investimentos voltado ao agronegócio.

Parlamentares ligados à bancada ruralista reclamam, sem levantar a voz em público, que o titular da Agricultura não tem se esforçado junto ao governo para resolver as demandas do setor relacionadas ao fundo. Nos bastidores, se queixam de “desdém” de Fávaro. A expectativa é votar o projeto das offshores nesta quarta-feira, 25, após discussão no colégio de líderes.

Como mostrou o Broadcast, os parlamentares ruralistas são contra a proposta do governo de aumentar o número mínimo de cotistas sob o argumento de que a medida inviabiliza o desempenho dos títulos. A bancada do agro, que reúne quase 400 deputados e senadores, condicionou a negociação do Fiagros ao apoio ao projeto de taxação das offshores.

O patrimônio dos Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagros) aumentou 170% na comparação anual, passando de R$ 5,70 bilhões em julho do ano passado para R$ 15,40 bilhões em julho deste ano.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Diante da postura do ministro, parlamentares da bancada ruralista passaram a negociar diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O drible ao Ministério da Agricultura é uma resposta ao que classificam como “ausência” de Fávaro nas negociações que envolvem interesses do setor.

Outro momento tenso na relação com o ministro foi durante a elaboração do Plano Safra, quando o agronegócio pediu maior incremento para o seguro rural. A pauta também terminou sendo levada para discussões com Haddad, em meio às tratativas das votações da reforma tributária e do projeto do Carf, na Câmara, em julho.

Como revelou o Broadcast, alguns parlamentares ruralistas consideram Haddad mais atuante e aberto ao diálogo em temas que envolvem o Tesouro que o próprio ministro da Agricultura.

Procurado, o ministro da Agricultura não retornou até a publicação desta reportagem.