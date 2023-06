Centrão mira cargo da ministra Ana Moser após regulamentação de apostas esportivas

Integrantes do Centrão que pleiteiam espaço no governo Lula consideram ter chances de assumir o comando do Ministério do Esporte, atualmente chefiado por Ana Moser. Por não ter partido, ela é vista como alguém mais fácil de substituir.

A ministra dos Esportes, Ana Moser. 04/01/2023 Foto: FOTO: RONALDO CALDAS/ME

CAIXA. Com a regulamentação das apostas esportivas em apreciação no Congresso, os parlamentares consideram que o ministério terá mais recursos. O eventual substituto de Moser poderia ser um nome que agrade a siglas como PP e Republicanos.