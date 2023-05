Chance de Deltan recuperar mandato no STF é ‘quase nula’, avaliam aliados

Aliados do deputado cassado Deltan Dellagnol (Podemos-PR) admitem que é quase nula a chance de ele ter êxito no recurso que será apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela perda do mandato do parlamentar.

Deputado Deltan Dallagnol (PODE-PR). Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10/05/2023

Pessoas próximas ao ex-procurador e integrantes do Podemos dizem ter sido pegas de surpresa pela decisão de ontem. A avaliação é que o recurso ainda precisa que ser feito para marcar posição e apresentar questionamentos à decisão, mas será meramente protocolar, pois não será aceito pelo Supremo.

Auxiliares de ministros do STF dizem que tradicionalmente a Corte não reverte decisões do TSE, ainda mais quando são unânimes, como ocorreu.