Ciro Gomes quer voltar ao debate nacional e lança newsletter

Vivendo mau momento na disputa de forças com o irmão Cid Gomes no PDT e tentando encontrar alternativas para voltar ao debate político nacional desde o fim das eleições de 2022, Ciro Gomes lançará uma Newsletter, batizada de “O Brasil Desvendado”. O ex-governador do Ceará publicará nesta segunda-feira, 10, uma chamada nas redes sociais para atrair assinantes.

A ideia é criar um espaço semanal para Ciro Gomes falar de economia e política. A primeira newsletter será disparada no próximo domingo, 16 de julho. O tema principal da estreia ainda não foi definido, mas o ex-ministro deve passar a semana analisando e escrevendo sobre os principais fatos recentes, como a reforma tributária.

O lançamento da Newsletter marca um novo momento para Ciro Gomes. Ele tem evitado falar desde a eleição, de acordo com aliados, como um gesto de respeito ao novo governo Lula (PT). Desde o ano passado, ele concedeu apenas uma entrevista para um veículo do Ceará e deu algumas palestras.

Enquanto isso, o senador Cid Gomes acertou acordo para assumir o comando do PDT no Ceará. Irmão do parlamentar, Ciro Gomes defendia a permanência do deputado federal André Figueiredo na presidência do diretório estadual do partido.