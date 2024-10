Ciro Gomes vai esbarrar em negociações de federação partidária se deixar PDT

De olho na cláusula de barreira imposta pela legislação eleitoral, os pedetistas avaliam se federar com PSDB, Cidadania e Solidariedade — o que, na prática, fecharia as portas para Ciro Gomes nessas legendas, mais próximas do seu perfil. Ele já foi filiado ao PSDB e ao Cidadania, antes PPS. Procurado, o ex-governador não comentou.

Se o PDT, porém, avançar em uma federação com o PSB, a tendência é o ex-ministro migrar para o Solidariedade, avaliam interlocutores. Não haveria condições de a sigla acomodar Ciro e seu irmão Cid Gomes (PSB), senador pelo Ceará. Os dois são rompidos. O PSB no Estado é comandado por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), com quem o pedetista é rompido.

A aposta de que o ex-governador vai deixar o PDT cresceu nos últimos dias, após o presidente licenciado do partido, ministro Carlos Lupi (Previdência), declarar apoio a Evando Leitão (PT) no segundo turno em Fortaleza contra André Fernandes (PL). Aliados de Ciro, antipetista que optou pela neutralidade, se uniram ao bolsonarista.