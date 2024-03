Ciro Nogueira amplia cerco à Petrobras e quer ouvir no Senado presidente do Conselho da empresa

O movimento do parlamentar de oposição ao governo Lula é um desdobramento da iniciativa do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) de chamar o presidente da estatal, Jean Paul Prates, para prestar esclarecimentos na mesma Comissão.

“Ocorre que é no Conselho de Administração da Petrobras que são tomadas as maiores decisões sobre os rumos da empresa, dentre elas o veto aos pagamentos extraordinários de dividendos. Nesse sentido, seria oportuno ouvir também o Presidente do Conselho de Administração, para que esta Comissão possa apurar todas as faces da referida decisão, que importou em perda de valor das ações da companhia de até 10% e uma perda de mais de R$ 52 bi de seu valor de mercado”, argumentou Nogueira o requerimento apresentado à CAE. O pedido do Senador ainda não foi apreciado pelo colegiado.