Ciro Nogueira ironiza loteamento do PT na Petrobras: ‘O Brasil voltou’

A ofensiva do PT sobre a Petrobras, revelada pela Coluna, deu munição para a oposição ao governo Lula em um tema sensível ao presidente, a corrupção. “Indicação de assessor de deputada do PT para subsidiária? O Brasil voltou! E da última vez deu no que deu”, publicou nas redes o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.

“O Brasil voltou” é uma expressão usada pelo presidente Lula em alusão à retomada de políticas públicas e programas que marcaram as primeiras gestões petistas.