Ciro Nogueira perde quatro prefeitos do Piauí para base de governador rival, do PT

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do PP, enfrenta a desidratação de aliados em seu reduto eleitoral, o Piauí. Quatro prefeitos trocaram de partidos para migrar da base de Ciro para a do governador Rafael Fonteles (PT), do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), e do presidente Lula (PT). Todos adversários do senador nos planos estadual e federal.

Os prefeitos piauienses de Wall Ferraz (Guilherme Maia, PP), Prata do Piauí (Neto Mendes, PP), Rio Grande do Piauí (Dr. Mauricio, PP) e Bertolina (Geraldo Fonseca, Republicanos) anunciaram que vão trocar suas legendas pelo PSD, que apoia Fonteles e Lula.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do PP e ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL). Foto: Pedro França/Agência Senado

Ciro Nogueira, porém, minimiza o movimento. “É natural essa migração de pessoas que estão na oposição e que precisam estar com o suporte do governo, agora estamos sem o governo federal e sem o estadual estadual, temos que entender essas situações”, declarou em recente entrevista.

“Mas tenho certeza de que quem ficar firme na oposição vai ser reconhecido pelo seu tutor, que é o eleitor, na próxima eleição. Vamos continuar sendo, com, certeza, o maior partido do Piauí nas próximas eleições municipais”, acrescentou.